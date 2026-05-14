Протягом останніх днів тривали слухання щодо обрання міри запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 мільйонів гривень застави.

Що відомо про це?

Дослухавши аргументи сторін ввечері 13-го травня, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. І вже зранку 14 травня, о 9:00 розпочалося оголошення. Екс–голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Майже одразу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за його інформацією, заставу за Єрмака буде внесено вже сьогодні.

Якщо заставу буде внесено протягом поточних годин, це може означати про підкилимну домовленість між антикорупційними структурами та Андрієм Єрмаком – колишньому голові ОП оголошують рішення з самого початку банківського дня, щоб дати цінні години на внесення застави та зберегти його від поїздки в СІЗО.

А СІЗО було б дуже реалістичним сценарієм, якщо б Ногачевський оголосив рішення ввечері, коли банківський сектор вже припиняє роботу.