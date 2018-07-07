Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником

Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасникомЧесна політика 87 Читать новость на русском
Прокурор Назар Холодницький, який допомагав фігурантам антикорупційних розслідувань уникати відповідальності, може вийти сухим із води. Це ставить під ризик всю подальшу боротьбу з корупцією в Україні.
Після того, як Антикорупційне бюро провело спецоперацію, встановивши в акваріумі у службовому кабінеті Холодницького записуючий пристрій, на поверхню спливли факти його поведінки, що не мають нічого спільного із захистом законності в Україні.
Читайте також: Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Замість того, щоб бути партнером НАБУ в розкритті корупційних злочинів, щоб зберегти таким чином гроші українських платників податків, Холодницький фактично вступав у змову з людьми, яких розслідувало НАБУ.
В скарзі, яку подав Ситник на Холодницького, згадуються п’ять епізодів його співпраці з клієнтами НАБУ. Але з кожним днем викриваються нові факти зловживань Холодницького. Загалом йому приписують блокування розслідування у 17 кримінальних провадженнях НАБУ.
Так, у відомій справі щодо пропозиції неправомірної вигоди в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун Холодницький гальмує підписання повідомлень про підозру, хоча він є єдиним, хто може це зробити. Вказівки у справі Холодницький не надає і водночас клопотання детективів НАБУ не погоджує.
Також Холодницький не погоджує підозру екс-голові Державної екологічної інспекції, яка з березня цього року вже декілька разів подавалася на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Але одна з найгучніших справ, що блокується Холодницьким – щодо схематозу на ринку енергетики, в яких фігурують брати Суркіси.
Як виявилося, за спиною НАБУ підлеглі Холодницького вжили всіх кроків, щоб вивести цих олігархів з-під удару, включно з проведенням формального допиту без залучення детективів Антикорупційного бюро.
Ігор Суркіс
Окрім того, прокурори з команди Холодницького понад 4 місяці вивчали 2 складених детективом клопотання. Причиною назвали те, що вони стосуються банківської таємниці одного з товариств, яке може бути пов’язане з Ігорем Суркісом, а також доступу до електронної пошти співучасника злочинів. У підсумку, в червні цього року прокурори Холодницького, повернули клопотання без погодження.
Читайте також: Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Розгадка ангажованості Холодницького полягає в суміщенні його прокурорської посади з кріслом першого віце-президента Федерації футболу, де Суркіс-старший є почесним головою. Крім того, уже після викриття дій Холодницького, він вдавався до прямих погроз у бік детективів НАБУ, їх керівників та членів сімей.
Справа Холодницького мала бути розглянута Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, яка є незалежною лише на папері, але фактично підконтрольною Юрію Луценку органом прокурорської інквізиції.
Юрій Луценко
Зокрема, заступником у комісії прокурорів працює колишній депутат від "Самооборони" Віктор Шемчук – очі та руки чинного генпрокурора. Проект рішення щодо Холодницького підготував член комісії прокурорів Олександр Ковальчук, який робить помилковий висновок про неможливість звільнення Холодницького посад в органах прокуратури.
Він зробив висновок, що закон про прокуратуру дозволяє лише накласти на Холодницького дисциплінарне стягнення. А це догана або заборона, яка протягом року переводитися на вищі посади.
Це насмішка, а не покарання для Холодницького як людини, що поставила особисті інтереси вище ідеї боротьби з корупцією, заради якої його відбирали на конкурсі та створювали особливі умови незалежності від Генеральної прокуратури.
У прокурорському законі є норма, яка дозволяє прокурора-шахрая не лише притягати до дисциплінарного стягнення, але й ухвалювати рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Робиться це у випадку, якщо прокурор вчинив "дисциплінарний проступок, який має характер грубого порушення". Чи є порушення Холодницького "грубими"?
Створювати перешкоди слідчим, інструктувати підозрюваних, як краще давати свідчення, забирати подання з суду, що мали би стати підставою для обшуків у друзів, бездіяльність та саботаж – усе це призводить до тяжких наслідків.
Зокрема до неможливості своєчасно одержати докази та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Порушення Холодницького можна безсумнівно оцінити як грубі, а значить комісія прокурорів має всі підстави для рішення про неможливість подальшого перебування Холодницького на посаді прокурора.
Читайте також: Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Без цього неможливе очищення антикорупційних органів від зрадників, але за великим рахунком – вся робота НАБУ залежить від того, чи буде далі із ними в тандемі працювати чесний антикорупційний прокурор.