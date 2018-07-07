Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником

Прокурор Назар Холодницький, який допомагав фігурантам антикорупційних розслідувань уникати відповідальності, може вийти сухим із води. Це ставить під ризик всю подальшу боротьбу з корупцією в Україні.

Після того, як Антикорупційне бюро провело спецоперацію, встановивши в акваріумі у службовому кабінеті Холодницького записуючий пристрій, на поверхню спливли факти його поведінки, що не мають нічого спільного із захистом законності в Україні.

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Замість того, щоб бути партнером НАБУ в розкритті корупційних злочинів, щоб зберегти таким чином гроші українських платників податків, Холодницький фактично вступав у змову з людьми, яких розслідувало НАБУ.

В скарзі, яку подав Ситник на Холодницького, згадуються п’ять епізодів його співпраці з клієнтами НАБУ. Але з кожним днем викриваються нові факти зловживань Холодницького. Загалом йому приписують блокування розслідування у 17 кримінальних провадженнях НАБУ.

Так, у відомій справі щодо пропозиції неправомірної вигоди в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун Холодницький гальмує підписання повідомлень про підозру, хоча він є єдиним, хто може це зробити. Вказівки у справі Холодницький не надає і водночас клопотання детективів НАБУ не погоджує.

Також Холодницький не погоджує підозру екс-голові Державної екологічної інспекції, яка з березня цього року вже декілька разів подавалася на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Але одна з найгучніших справ, що блокується Холодницьким – щодо схематозу на ринку енергетики, в яких фігурують брати Суркіси.

Як виявилося, за спиною НАБУ підлеглі Холодницького вжили всіх кроків, щоб вивести цих олігархів з-під удару, включно з проведенням формального допиту без залучення детективів Антикорупційного бюро.



Ігор Суркіс

Окрім того, прокурори з команди Холодницького понад 4 місяці вивчали 2 складених детективом клопотання. Причиною назвали те, що вони стосуються банківської таємниці одного з товариств, яке може бути пов’язане з Ігорем Суркісом, а також доступу до електронної пошти співучасника злочинів. У підсумку, в червні цього року прокурори Холодницького, повернули клопотання без погодження.

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Розгадка ангажованості Холодницького полягає в суміщенні його прокурорської посади з кріслом першого віце-президента Федерації футболу, де Суркіс-старший є почесним головою. Крім того, уже після викриття дій Холодницького, він вдавався до прямих погроз у бік детективів НАБУ, їх керівників та членів сімей.

Справа Холодницького мала бути розглянута Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, яка є незалежною лише на папері, але фактично підконтрольною Юрію Луценку органом прокурорської інквізиції.



Юрій Луценко

Зокрема, заступником у комісії прокурорів працює колишній депутат від "Самооборони" Віктор Шемчук – очі та руки чинного генпрокурора. Проект рішення щодо Холодницького підготував член комісії прокурорів Олександр Ковальчук, який робить помилковий висновок про неможливість звільнення Холодницького посад в органах прокуратури.

Він зробив висновок, що закон про прокуратуру дозволяє лише накласти на Холодницького дисциплінарне стягнення. А це догана або заборона, яка протягом року переводитися на вищі посади.

Це насмішка, а не покарання для Холодницького як людини, що поставила особисті інтереси вище ідеї боротьби з корупцією, заради якої його відбирали на конкурсі та створювали особливі умови незалежності від Генеральної прокуратури.

У прокурорському законі є норма, яка дозволяє прокурора-шахрая не лише притягати до дисциплінарного стягнення, але й ухвалювати рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Робиться це у випадку, якщо прокурор вчинив "дисциплінарний проступок, який має характер грубого порушення". Чи є порушення Холодницького "грубими"?

Створювати перешкоди слідчим, інструктувати підозрюваних, як краще давати свідчення, забирати подання з суду, що мали би стати підставою для обшуків у друзів, бездіяльність та саботаж – усе це призводить до тяжких наслідків.

Зокрема до неможливості своєчасно одержати докази та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Порушення Холодницького можна безсумнівно оцінити як грубі, а значить комісія прокурорів має всі підстави для рішення про неможливість подальшого перебування Холодницького на посаді прокурора.

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Без цього неможливе очищення антикорупційних органів від зрадників, але за великим рахунком – вся робота НАБУ залежить від того, чи буде далі із ними в тандемі працювати чесний антикорупційний прокурор.