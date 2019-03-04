Справа не закрита, – архієпископ Климент про своє затримання у Криму

Небезпека переслідування Православної церкви України і архієпископа Климента на окупованому півострові зберігається. Справа, відкрита проти священнослужителя залишається відкритою.

Ціллю росіян, коли вони затримували духівника 3 березня, був намір очорнити його ім’я та зірвати заплановану поїздку до політв’язня Павла Гриба. Про це сам архієпископ Климент розповів в коментарі "Крим. Реаліям".

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Мета – зганьбити моє ім'я. Мовляв подивіться, хто їздить до українців у в'язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить по вулицях і матюкається на людей. Адміністративна справа, яку відкрили проти мене, не закрита. Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку,

– розповів священик ПЦУ в окупованому Криму.

Він додав, що свідок, який начебто чув лайку з його уст на ринку, російські правоохоронці таки "знайшли". Це – звичайний безхатько. За словами Климента, після того, як цей чоловік вийшов з відділення поліції, то сам почав матюкатися.

Архієпископ Климент наголосив, що не виключає подальших дій з боку російських силовиків.

"Небезпека мого переслідування зберігається. Я не спроможний передбачити, що вони придумають далі, щоб знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв'язнів, то побачимо, що в багатьох цих справах спочатку з'являвся адміністративний протокол. По окремих справах, наприклад, у Євгена Панова", – навіть аналогічний тому, який повинні були оформити на мене: нецензурна лексика в публічному місці, – додав священнослужитель.

Що відомо про затримання архієпископа Климента? Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента 3 березня на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

Потім його знову затримали за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку.