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      Дело не закрыто, – архиепископ Климент о своем задержании в Крыму российскими силовиками

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      Архиепископ Климент
      Архиепископ Климент / Фото из открытых источников

      Опасность преследования Православной церкви Украины и архиепископа Климента на оккупированном полуострове сохраняется. Дело, возбужденное против священнослужителя остается открытым.

      Целью россиян, когда они задерживали духовника 3 марта, было намерение очернить его имя и сорвать запланированную поездку к политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сам архиепископ Климент рассказал в комментарии "Крым. Реалии".

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      Цель опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Административное дело, которое открыли против меня, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке,
      – рассказал священник ПЦУ в оккупированном Крыму.

      Он добавил, что свидетель, который якобы слышал брань из уст на рынке, российские правоохранители таки "нашли". Это – обычный бездомный. По словам Климента, после того, как этот человек вышел из отделения полиции, то сам начал материться.

      Архиепископ Климент отметил, что не исключает дальнейших действий со стороны российских силовиков.

      "Опасность моего преследования сохраняется. Я не способен предположить, что они придумают дальше, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Евгения Панова", – даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня: нецензурная лексика в публичном месте, – добавил священнослужитель.

      Что известно о задержании архиепископа Климента? Российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в отделении его отпустили.

      Затем его снова задержали по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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