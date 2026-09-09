У мене, наприклад, такої інфорації немає. про це пише Костянтин Машовець.

Що говорять у Генеральному штабі?

Цитата з офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ, розміщена 8 вересня: “Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев'ять разів атакували в районах Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана”.

Тобто, у зведеннях за сьогодні про Лиманський напрямок, українське командування визнає наявність противника та його атакувальні дії в районі села Новоселівка (це за 8,3 кілометра у північно-західному напрямку від Лиману) та села Ставки (це за 3,8 кілометра на північ від Лиману).

Неможна одночасно відходити і наступати

Попри заяви Генштабу, у віртуальній реальності продовжує вирувати інформація про "повний відхід противника північніше Лимана" нібито у бік річки Чорний Жеребець. Навіть, якусь "умАпАмрАчительную" площу звільненої території наводять.

І мало хто, з цих розпосюджувачів замислюється: а як таке можливе, що противник одночасно відходить й атакує (Карл!) з одних й тих самих позицій?

Здається, або хтось й щось, м'яко кажучи, "перебільшує", або хтось й щось, м'яко кажучи, недоговорює. Нє?