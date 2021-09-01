Щоб були справедливими для людей, – Шмигаль звернувся до місцевої влади щодо тарифів

Денис Шмигаль пригадав, що Кабмін більше не встановлює тарифи на тепло та гарячу воду. Саме тому це дає місцевій владі інструменти, щоб тарифи були справедливими для людей.

Денис Шмигаль привітав підписання президентом відповідного закону №1639-IX, який дозволить відшкодувати борги. Про це прем'єр розповів на засіданні уряду 1 вересня.

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Кабмін закликає місцеву владу "не перетнути" з тарифами

Шмигаль пригадав, що закон № 1639-IX:

передбачає реструктуризацію боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ;

допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду.

Взимку 2021 року уряд підписав Меморандум з мерами міст, де обіцяв вирішити всі ці питання. Шмигаль запевнив, що "свою обіцянку ми виконуємо" й реалізовуватимуть закон, за яким "десятки мільярдів буде компенсовано".

Прем'єр запевнив, що це дозволить місцевій владі збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду у власних громадах.

Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, аби такі тарифи були справедливими для людей,

– запевнив прем'єр.

Він також додав, що цей закон дозволяє підприємствам теплоенергетики підготуватись і пройти опалювальний сезон.

Що цьому передувало