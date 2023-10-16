Працівники ФСБ і посадовці СБУ часів Януковича: оголосили нові підозри у справах Майдану

Працівники Державного бюро розслідування у взаємодії з СБУ повідомили про підозри у державній зраді керівникам часів Януковича й спецпризначенцям ФСБ. Слідчі встановили, що російські спецслужби сприяли підривній діяльності на території України.

В Україні минає 10 рік після подій на Майдані Незалежності у Києві. Розслідування злочинів триває й досі.

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СБУ й ДБР повідомили про підозри службовцям російської ФСБ. Серед них:

генерал армії Віктор Золотов – колишній керівник служби безпеки президента Росії, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор федеральної служби військ національної гвардії);

генерал-полковник Алєксєй Сєдов – начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ;

генерал-лейтенант Алєксєй Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ – начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор Сєргей Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ;

генерал-майор Владімір Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв'язків) ФСБ;

генерал-майор Андрєй Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ, зараз – заступник начальника управління ФСБ у Москві.

Російських представників ФСБ звинувачують у пособництві у вчиненні державної зради та сприянні керівництву СБУ в наданні Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, підозри у держзраді також отримали колишні голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру та начальник Департаменту захисту національної державності СБУ часів президента-втікача Януковича.

Представникам ФСБ повідомили про підозри: дивіться відео

Що встановили слідчі

За даними розслідування, співробітники ФСБ тоді сприяли тодішньому керівництву СБУ в підриві суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки. Слідчі також встановили, що посадовці часів Януковича за вказівкою російських кураторів розпалювали ворожнечу й ненависть в українському суспільстві.

На початку Революції Гідності в Україну прибула делегація з 20 співробітників ФСБ. Росіяни пробули в Києві з 13 по 15 грудня 2013 року. Тоді ФСБ разом з представниками СБУ працювали над відеоматеріалами й публікаціями, які створювали б негативний образ учасників "Євромайдану" й представників опозиційних сил.

За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено ютуб-канал для їх поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи. Такі дії колишнього керівництва СБУ й співробітників ФСБ завдали шкоди інформаційній безпеці України та мали на меті припинити протестні акції через призупинення вищим керівництвом держави процесу Євроінтеграції,

– наголосили в ДБР.

Аби приховати свої дії, посадовці часів Януковича "заднім числом" оформили документи про "запрошення" делегації ФСБ як "представників спецслужб у межах Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД". В ДБР наголосили, що це є доказом підривної діяльності ФСБ на території України.