Справу Ірини Фаріон перевели з емоційної у юридичну площину. СБУ порушила кримінальне провадження проти колишньої нардепки.

Крім того, спецслужба також ініціювала призначення психолого-лінгвістичної експертизи. Про це пише політолог Олександр Голобуцький.

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Скандал з Фаріон переріс у кримінальне провадження: чому це важливо

Експерт наголошує на тому, що справа Фаріон є суспільно чутливою. "З одного боку екснардепка апелює до тези захисту рідної мови, яку підтримує багато громадян. З іншого, робить образливі заяви, які розколюють і обурюють значну частину суспільства. Тому, на мою думку, вкрай важливим є те, що СБУ порушила кримінальні справи за чотирма статтями КК та ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екснардепки. Це переводить справу у юридичну, законну площину: кожен має відповідати за свої дії згідно з нормами чинного законодавства", – вважає політолог.

Бачив багато заяв військових та членів їх родин, які були обурені заявами Фаріон та вимагали позасудового покарання. Це був би вкрай небезпечний прецедент в умовах війни. Очевидно, що свідомо чи ні, Фаріон підігрувала ворогу та працювала на розкол суспільства. Тепер же кейс переходить у юридичний вимір: висловлюванням і діям Фаріон буде дана оцінка під час експертизи,

– додає Голобуцький.

"Крім успішної боротьби з колаборантами та російськими агентами, в СБУ вимальовується окремий пласт роботи – нейтралізація корисних для ворога ідіотів, які порушують закони. І тут важливо, що підлеглі Малюка не бояться брати на себе відповідальність у таких резонансних для суспільства справах", – резюмує експерт.

Нагадаємо, що раніше СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон і ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу її висловлювань.