"Справу Павелка" передали до Львова: адвокат прокоментував дії слідчих

Так звану футбольну справу керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка з Києва передали у Львів. У четвер, 15 червня, має відбутися засідання, на якому суддя має обрати чергову міру запобіжного заходу як для самого Павелка, так і для генсека УАФ Юрія Запісоцького.

Адвокат у провадженні Денис Бугай прокоментував ситуацію та заявив, що це "абсолютна незаконність дій нового слідчого". За його словами, зміна підслідності і клопотання слідчого, який навіть не бачив справи – нові спроби переслідування глави УАФ.

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"Почнемо з того, що постанова про зміну підслідності у справі будівництва заводу з виробництва штучної трави, а це саме про неї ми зараз говоримо, очевидно, незаконна та абсолютно не обґрунтована. Де Київ, а де Львів? УАФ – у столиці, досліджувані слідством події – мали місце в Києві, і Павелко і Запісоцький – живуть і працюють не у Львові. І це я не вдаюся зараз до більш глибокого юридичного аналізу цього процесуального "кульбіту" та, прямо скажу, неадекватного рішення прокурора", – заявив Денис Бугай.

Якщо ж слідувати нормам КПК, то підслідність у цій справі взагалі це – НАБУ, а не Нацполіція. Але заступник Костіна – Ігор Мустеца просто ігнорує в цьому аспекті норми чинного законодавства,

– додав адвокат.

Розгляд "справи Павелка" відбудеться у Львові

Сьогодні, 15 червня, Шевченкіський районний суд Льова буде розглядати "справу Павелка". Зокрема, клопотання новоспеченого слідчого у цій справі щодо зміни запобіжного заходу фігурантам.

"Воно мало сказати, що не обґрунтоване. Воно взагалі не відповідає вимогам закону. Слідчий, зокрема, вказує, що керівник УАФ і член виконкому УЄФА нібито зараз не має права, увага, спілкуватися з людьми, що дотичні до футболу. Керівник профільної української асоціації, член Виконкому УЄФА, якого обрали делегати з Європи, якому вони висловили свою довіру у питаннях футболу на міжнародному рівні – немає права спілкування з колегами? Тобто розумієте який рівень тут сюрреалізму?" – зазначив Денис Бугай.

Крім цього, адвокат стверджує, що клопотання, яке слідчий подав до суду, підроблене.

"Скажу більше. Клопотання про зміну запобіжного фактично підроблено. Воно підписане слідчим, який фізично перебуває у Львові та взагалі не бачив матеріалів справи. Фізично не можливо вручити томи матеріалів справи іншій особі. І той хто це зробив, не мав такого права. Більше того ця особа, яку я зараз не називаю, вона була відсторонена від справи саме за неефективне розслідування. Це якщо коротко. Щоб вам просто була зрозуміла глибина порушень і незаконних дій сторони обвинувачення", – наголосив він.

Я взагалі не знаю, який суддя, враховуючи сукупність порушень і наявність кримінальних проваджень за фактами фальсифікацій вчинених прокурорами, сьогодні готовий піти на такий злочин і задовольнити клопотання слідчого,

– додав Бугай.

Початок судового засідання о 12:00. Як підкреслив Бугай, під час нього будуть надані усі коментарі у справі.

Нагадаємо, що стосовно Павелка і Запісоцького раніше судді Печерського суду Києва не погодилися винесли ухвали про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного арешту представників УАФ.