Справу про закупівлю вакцин у часи Степанова закрили: порушень не знайшли
Джерело:"Українська правда"
Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання зі сторони посадовців Міністерства охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від коронавірусу. Її купували ще за часів міністра Максима Степанова.
Про стан справи, яку розпочали щодо посадовців МОЗ через ймовірні порушення при купівлі вакцин від COVID-19, виданню у відповідь на запит повідомило НАБУ.
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Закрили справу про порушення при закупівлі вакцин
17 травня 2021 року кримінальне провадження закрили на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу,
– йшлося у відповіді.
Це означає, що правоохоронці встановили відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Водночас жодних інших деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не надали.
Деталі справи щодо закупівлі МОЗ вакцини
- У лютому 2021 року глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.
- Мовиться про можливе зловживання службовим становищем Максимом Степановим, який на той час очолював відомство. Міністр нібито заблокував угоди "Медичних закупівель" про покупку вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.
- Сам Степанов сказав, що це Sinovac вимагала проводити закупівлю через посередника. Усі звинувачення тоді міністр назвав безпідставними та абсурдними.
- Водночас ЗМІ писали, що компанія не продає вакцину приватним установам, а лише – урядам країн.