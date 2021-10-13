Справу про закупівлю вакцин у часи Степанова закрили: порушень не знайшли

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання зі сторони посадовців Міністерства охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від коронавірусу. Її купували ще за часів міністра Максима Степанова.

Про стан справи, яку розпочали щодо посадовців МОЗ через ймовірні порушення при купівлі вакцин від COVID-19, виданню у відповідь на запит повідомило НАБУ.

Читайте також Суд не знайшов порушень у подарунку "Слузі народу" Гузенку за 120 тисяч

Закрили справу про порушення при закупівлі вакцин

17 травня 2021 року кримінальне провадження закрили на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу,

– йшлося у відповіді.

Це означає, що правоохоронці встановили відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас жодних інших деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не надали.

Деталі справи щодо закупівлі МОЗ вакцини