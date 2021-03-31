Справу проти Рожкової щодо можливого розкрадання передали в НАБУ, – ЗМІ

Офіс генпрокурора 25 березня передав до Національного антикорупційного бюро справу щодо можливого розкрадання під час націоналізації "Приватбанку". Мовиться про збитки на суму понад 900 мільйонів гривень.
Джерело:"Економічна правда"
Справу відкрили проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової та декількох інших співробітників НБУ. За інформацією "Економічної правди", в березні 2021 року між Рожковою та керівництвом НБУ могло статися загострення конфлікту.
До теми Рожкова запевняє, що їй нічого не відомо про звинувачення у держзраді
Приводом нібито стало інтерв'ю виданню "Новое время", в якому Катерина Рожкова взялася коментувати банківський нагляд, який більше не був у її компетенції, а також:
- ситуацію в правлінні НБУ;
- відносини з Міжнародним валютним фондом.
Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що передача матеріалів справи про можливе розкрадання до НАБУ означає "втрату справи".
Що відомо про "внутрішні чвари" в Нацбанку
- За словами Катерини Рожкової, текст її відповідного інтерв'ю начебто не погодив департамент комунікації НБУ та заборонив його публікувати – через що перша заступниця голови банківського регулятора заявила про "цензуру" в Нацбанку.
- Проте згодом слова Рожкової спростували у департаменті комунікацій, звинувативши її в наклепі.
- Згодом у конфлікт втрутився Офіс Президента, який закликав керівництво НБУ "відкинути персональні амбіції та працювати заради спільної мети".
- Заяві ОП передувала публікація в Kyiv Post про відкриття проти Рожкової та кількох інших співробітників Нацбанку кримінальної справи, у межах якої їм могли загрожувати звинувачення в державній зраді.
- Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що розслідування стосувалося не державної зради, а можливого розкрадання грошей під час націоналізації "Приватбанку".