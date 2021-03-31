Справу проти Рожкової щодо можливого розкрадання передали в НАБУ, – ЗМІ

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Офіс генпрокурора 25 березня передав до Національного антикорупційного бюро справу щодо можливого розкрадання під час націоналізації "Приватбанку". Мовиться про збитки на суму понад 900 мільйонів гривень.

Джерело:

"Економічна правда"

Справу відкрили проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової та декількох інших співробітників НБУ. За інформацією "Економічної правди", в березні 2021 року між Рожковою та керівництвом НБУ могло статися загострення конфлікту.

До теми Рожкова запевняє, що їй нічого не відомо про звинувачення у держзраді

Приводом нібито стало інтерв'ю виданню "Новое время", в якому Катерина Рожкова взялася коментувати банківський нагляд, який більше не був у її компетенції, а також:

  • ситуацію в правлінні НБУ;
  • відносини з Міжнародним валютним фондом.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що передача матеріалів справи про можливе розкрадання до НАБУ означає "втрату справи".

Що відомо про "внутрішні чвари" в Нацбанку

  • За словами Катерини Рожкової, текст її відповідного інтерв'ю начебто не погодив департамент комунікації НБУ та заборонив його публікувати – через що перша заступниця голови банківського регулятора заявила про "цензуру" в Нацбанку.
  • Проте згодом слова Рожкової спростували у департаменті комунікацій, звинувативши її в наклепі.
  • Згодом у конфлікт втрутився Офіс Президента, який закликав керівництво НБУ "відкинути персональні амбіції та працювати заради спільної мети".
  • Заяві ОП передувала публікація в Kyiv Post про відкриття проти Рожкової та кількох інших співробітників Нацбанку кримінальної справи, у межах якої їм могли загрожувати звинувачення в державній зраді.
  • Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що розслідування стосувалося не державної зради, а можливого розкрадання грошей під час націоналізації "Приватбанку".