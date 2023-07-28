Справу щодо журналіста "Схем", який виявив російський паспорт в судді, закрили після розголосу

Справу щодо журналіста програми "Схеми" Георгія Шабаєва про "втручання в діяльність судді", в якої виявили паспорт Росії, закрили після розголосу.

Раніше суддя Донецького окружного адмінсуду написала заяву на журналіста в прокуратуру. А слідчі Нацполіції у Слов’янську Донецької області викликали на допит журналіста у кримінальній справі.

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Слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області після розголосу 27 липня закрили кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової – "у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення,

– ідеться в повідомленні.

Що цьому передувало

До слова, санкція статті, яку закидали журналісту, передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до шести місяців.

Новину про відкриття провадження щодо журналіста "Схем", а згодом – і про виклик на допит – опублікувала низка ЗМІ і профільних видань.