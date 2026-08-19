Справу про незаконне збагачення порушили після призначення на посаду посла, – Стефанішина

Ольга Стефанішина заявила, що кримінальне провадження щодо незаконного збагачення проти неї відкрили вже після призначення на посаду посла України у США. За її словами, справа стосується "приватного життя та декларування доходів", а не виконання посадових обов'язків.

Про це експосолка повідомила після судового засідання щодо розгляду зміни запобіжного заходу, передає hromadske.

Нові деталі справи Стефанішиної

Експосадовиця наголосила на наявності розуміння ситуації серед міжнародних партнерів у США та Євросоюзі.

Тому, безумовно, у розумінні американської аудиторії – це моя приватна справа, і це моє приватне рішення, як я буду захищати свою честь і гідність,

– сказала Стефанішина.

Вона також додала, що ще під час перебування на посаді посолки проінформувала про наявність кримінального процесу щодо неї усім урядовим партнерам у Сполучених Штатах, а також колегам-експертам, з якими співпрацювала в Америці.

За словами Стефанішиної, матеріали досудового розслідування вказують на той факт, що справу порушили вже після її призначення на посаду посла у США.

Нагадаємо, слідство закидає їй незадеклароване майно та незаконне збагачення. Вищий антикорупційний суд 6 серпня призначив Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень. Ці кошти за експосадовицю внесли її колишні колеги-юристи, поки адвокати оскаржують рішення суду.

За версією слідчих, Стефанішина не вказала в декларації дві квартири в Києві, кошти на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також витрати на авіаквитки та лікування матері.