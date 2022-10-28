Намагалися "дійти до Києва": справу ексдепутатів Царьова та Олійника передали до суду

До суду передано справу щодо двох колишніх народних депутатів за фактом державної зради та незаконного перетину державного кордону України. Також судитимуть псевдопосадовицю з Донецької області.

Слідство встановило, що у лютому 2022 року в супроводі російських військових підозрювані незаконно перетнули державний кордон України. Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією.

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Пропагували "русскій мір" на Київщині

Підозрювані приїхали для того, аби поширювати пропаганду "ідей русского міра" серед місцевого населення. Зрадники закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність. Також вони активно роздавали інтерв’ю антиукраїнського характеру представникам росЗМІ.

На Київщині підозрювані відвідали штаб окупантів, який базувався на території сільської школи. Там російські військові обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне.

На шкільному стадіоні був обладнаний посадковий майданчик для ворожих гелікоптерів та бойові позиції реактивної системи залпового вогню "Град". Звідти ворог кожну ніч обстрілював позиції ЗСУ. Також на території школи розташовувались приміщення для допитів громадян України, в тому числі полонених.



Нардепи-втікачі приїхали пропагували "русскій мір" на Київщині / Фото Офіс Генерального прокурора

Що відомо про зрадників

У вересні правоохоронці повідомили про підозру за фактом державної зради двом колишнім народним депутатам і так званому міністру закордонних справ псевдореспубліки на Донеччині.

За даними СБУ, йдеться про колишніх народних депутатів від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також Наталію Ніконорову. Від початку російської агресії у 2014 році вони переховуються від українського правосуддя.

Ще у квітні 2014 року прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо посягання нардепом Царьовим на територіальну цілісність країни. За такі дії у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Царьов відомий своїми сепаратистськими заявами. Він критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "Федеративної республіки Новоросія", куди, на його думку, мали б увійти Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.