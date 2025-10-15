Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, пише 24 Канал.

Що сказав Буданов?

За його словами, безпековий порядок, встановлений після Другої світової війни, верховенство міжнародного права, непорушність кордонів, засудження актів агресії та війн не влаштували Кремль. І керівництво Росії намірилося повністю зруйнувати систему світової безпеки, посіяти хаос у світі, недовіру та ворожнечу між усіма країнами.

І Україна – це, на жаль, лише епізод в агресивних намірах Кремля. Якби зараз ми не вистояли, російська федерація вже зараз рушила би далі. Причому, весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до Росії. Тому не маємо ілюзій: справжні наміри Путіна – продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета – країни Європейського Союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму,

– наголосив Буданов.

Він підкреслив, що зараз в Європі реалізуються лише перші пункти доктрини гібридної війни.

"Найближчим часом, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише поширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України в кінці 2013 – початку 2014 року", – зазначив голова військової розвідки.

Кирило Буданов висловив щиру вдячність країнам-партнерам України за неоціненну допомогу.

На щастя, Україна не самотня у своїй боротьбі. Разом з нами у справедливій боротьбі пліч-о-пліч стоять вільні народи. Без вас нам би насправді було набагато важче і, мабуть, все б вже закінчилось. Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому російській федерації конче потрібна пауза для відновлення своїх перш за все військових потужностей,

– заявив голова ГУР.

Він акцентував, що Українці, як ніхто інший, хочуть миру і мріють, щоб трагедія ніколи не повторилася в жодній країні, в жодному місці земної кулі.

"Також ми набули неоціненний досвід протистояння російської агресії у всіх її вимірах і готові ділитися ним з іншими. За роки цієї війни ми набули унікальних властивостей взаємодії з виробниками сучасних технологій і зброї в світі, а також маємо розвинений власний військово-промисловий комплекс. Ми готові і відкриті для співпраці задля всеосяжного миру і посилення глобальної світової безпеки", – завершив Буданов.