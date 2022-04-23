"Справжніх друзів пізнаємо у біді": Україну відвідали міністри культури Польщі та Литви

Дипломати партнерів України продовжують відвідувати Київ та околиці столиці, що висловити свою солідарність нашим народом та побачити наслідки звірств росіян.

Услід за своїми президентами Україну відвідали міністри культури Польщі та Литви Пьотр Глинський та Сімонас Кайрис. Вони висловили підтримку народу України та обговорили з Олександром Ткаченком подальшу співпрацю.

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Культурний фронт

Міністри обговорили санкції проти російських телеканалів, фінансування українського національного телемарафону, створення робочої групи, яка працюватиме над відновленням нашої культурної спадщини, а також інші культурні проєкти.

Також міністри у рамках візиту відвідали Бородянку. Пьотр Глинський та Сімонас Кайрис на власні очі побачили наслідки кривавих злочинів Росії проти українців та були шоковані жорстокістю окупантів.

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