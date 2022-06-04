Справжній диявольський оскал, – у Зеленського відреагували на обстріл Святогірської лаври

Росіяни безжально б'ють ракетами по Донбасу. Під атаку потрапляють і навіть церковні святині.

На жахливий обстріл Святогірської лаври відреагували й в Офісі Президента. Радник його керівника Михайло Подоляк назвав таке варварство "диявольським оскалом".

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Головний храм Святогірської лаври – святині православного світу, що стала прихистком для біженців, – у вогні після російської атаки. Справжній диявольський оскал "руського варварського світу",

– каже Подоляк.

За його словами, для цього російського світу немає нічого святого.

"Україна проведе обряд екзорцизму та вижене нечисть назад за залізну завісу", – запевнив радник керівника Офісу Президента.

Подоляк опублікував відео пожежі в церкві, яку спричинив російський снаряд. Вогонь охопив дах будівлі.

Пожежа в церкві через обстріл Росії: дивіться відео

Обстріли Росії

Російські війська продовжують свої цинічні обстріли всієї України. Та попри все, найбільше страждає Донбас. Там окупанти б'ють майже цілодобово і не припиняють. Страждає цивільна інфраструктура та навіть церкви. Наприклад, російські окупанти раніше захопили частину міста Лиман на Донеччині, хоча й зазнали там багато втрат. Після боїв та обстрілів з боку російської армії місто тепер більше схоже на руїни, адже розбомблене дощенту.

Під обстріли потрапляє й прифронтовий Миколаїв. Вранці 4 червня вороги знову обстріляли житлові квартали міста. Під вогонь потрапив Корабельний район Миколаєва. На жаль, є жертви та поранені. Загинуло троє людей, за життя ще чотирьох людей боролись лікарі.

Стріляють й на прикордонні на Півночі України: Сумська та Чернігівська області. Таким чином росіяни мають підлу мету – утримувати там наші війська, щоб вони не переміщались на підмогу на Схід. Тому на початку доби 4 червня ворожа авіація вже двічі обстрілювала регіон. Вдруге зафіксували політ реактивного літака. Уздовж державного кордону він здійснив близько 6 запусків ракет в напрямку населеного пункту Гудове.

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