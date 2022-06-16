Нарешті гарні новини. Захід дає Україні потрібну зброю у майже потрібних обсягах. Ленд-ліз працює.

Ленд-ліз працює

Зеленський домовився з Байденом про постачання зброї, яку так рішуче обіцяють, але неохоче дають наші європейські, прости Господи, союзники.

Читайте також HIMARS в Україні: все буде добре

Йдеться про гаубиці, РСЗО, протикорабельні ракети та інші девайси масової деактивізації росіян. Пропри скепсис яйцеголових експертів ленд-ліз працює.

"Хороших руських" побільшає

А якщо врахувати ще й обіцянку Джонсона додати зброї, яку він, на відміну від колективного "шольця" виконує, а також "Рамштайн-3" і повернення першої партії вже навчених натівській артилерії українських військових, можна вже найближчим часом розраховувати на похоронні солдаути в Росії.

Справжній "руській мір" – завжди потойбічний.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: