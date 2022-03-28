Справжня ненависть – в очах і словах українських жінок
28 березня 2022 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Антона Колумбета
Сходив в "увал", побував на західній Україні, поспілкувався з людьми.
Якщо до цього я думав, що українські солдати ненавидять росіян, то я помилявся. Справжня ненависть – в очах та словах українських жінок.
Читайте також Усі росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні
Справжня ненависть
Від неї важко дихати. Вона душить, коли її відчуваєш. Вона така сильна, що лупить уламками навколо.
Вона настільки справжня, що тобі стає ніяково – ти розумієш, що ніколи не зробиш достатньо, аби її задовольнити.
Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: