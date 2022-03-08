Справжнє обличчя Путіна: велетенський плакат повісили навпроти посольства Росії у Ризі

8 березня 2022 , 22:30
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Джерело:

Delfi

У Ризі на будівлі Музею медицини імені Паула Страдиня повісили велетенський плакат із Володимиром Путіним. Музей розташований навпроти посольства Росії.

У твітері музею показали відео, й додали підпис: "Разом ЗА Україну! Разом ПРОТИ Путіна!" Яскраве фото показав і міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс.

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На карикатурі – фото Путіна на криваво-червоному тлі, а нижня частина його голови – як у черепа.

  • Автор зображення – художник Крішс Салманіс, його робили для оформлення обкладинки журналу Ir від 3 березня.
  • У журналі фото доповнене написом: "Що посієш, те й пожнеш".


Справжнє обличчя Путіна / Фото з твітера Павлютса

Відео з Риги:

Нагадаємо, у Ризі також ділянку вулиці Антоніяс, на якій розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України.

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Автор: Олесь Друкач