"Спроба провалиться": Арестович оцінив ймовірність застосування Росією хімічної зброї

Росіяни обережно застосували хімічну зброю в Маріуполі. Це означає, що масштабніша спроба провалиться.

Адже росіяни – самогубці, але не до такого ступеню. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Це показує, що спроба використати масштабний штаб, найімовірніше, провалиться", – наголосив Арестович.

Він нагадав, що після застосування хімічної зброї проти мешканців Сирії США завдали удару повітряними крилатими ракетами по сирійській базі, де перебували російські військовослужбовці.

НАТО дасть чітку відповідь

За його словами, і президент США Джо Байден, і генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважили, що хімічні атаки стануть "червоними лініями", на які одразу дадуть відповідь.

Окрім цього, сьогодні, 13 квітня, зранку американський лідер заявив, те, що робить Володимир Путін, це геноцид, а не війна. Президенти не кидаються такими словами.

"Це визначення означає, що Захід зупинятиме цю війну як геноцид. (Це означає – 24 канал) розширення спектру можливості і втручання Заходу у ведення цієї війни", – додав Арестович.

Арестович про застосування хімічної зброї: дивіться відео