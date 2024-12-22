Ситуація не є екстраординарною, – Сили оборони Півдня про спробу штурму росіян на Херсонщині

20 грудня Росія здійснила масований обстріл Херсона і намагалася форсувати Дніпро. Сили оборони Півдня прокоментували цю спробу штурму ворога.

Там кажуть, що ситуація не є екстраординарною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Сили оборони на Херсонщині спрацювали на випередження

Волошин розповів, що такі ситуації бувають щодня.

"Позавчора (20 грудня – 24 Канал) ворог перед тим, як здійснити спробу переправи в районі Антонівського мосту, розпочав артпідготовку. Доволі потужну, з реактивних систем залпового вогню, великокаліберної артилерії", – сказав він.

Однак тоді Силам оборони вдалося спрацювати на випередження – деякі установки були знищені на вихідних позиціях.

Загалом унаслідок контрбатарейної боротьби росіяни втратили півтора десятка різних артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

"Ворожа група, яка намагалася скористатися цим обстрілом доплила максимум до середини Дніпра, навіть не встигла. Вона була знищена. Такі ситуації у нас на цьому напрямку кожен день", – підсумував речник Сили оборони Півдня.

Нагадаємо, що унаслідок майже тригодинного артилерійського обстрілу Херсону є загиблі та багато поранених.