Спроба викрасти ворожий літак, яка призвела до обстрілу: ексрозвіднику оголосили про підозру

У липні 2022 року росіяни обстріляли аеродром "Канатове" у Кіровоградській області. Трапилося це внаслідок спроби завербувати російського пілота і вмовити його перегнати військовий літак в Україну. Як наслідок, ворог отримав цінну для ракетного обстрілу інформацію.

Через дії, що призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому на Кіровоградщині, на українських військових завели справу. Одному з них СБУ уже повідомила про підозру.

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Військовому загрожує тривале ув'язнення

Про підозру повідомили колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій, полковнику ЗСУ Роману Червінському. Йому інкримінували порушення частини 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

Відносно підозрюваного стороною обвинувачення готується клопотання до суду про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Наразі розслідування триває.

Також в СБУ підкреслили, що зараз вживаються комплексні заходи для притягнення усіх причетних до відповідальності.

За що військовому України оголосили про підозру

Як з'ясувало слідство, підозрюваний та його товариші хотіли заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії. Для цього вони самовільно провели комплекс розвідувальних заходів та, як їм здавалося, вмовили російського пілота перейти на бік України.

За планом росіянину дали "квадрат", в якому він в обумовлений час мав влетіти в повітряний простір України, а перед російськими диспетчерами мав імітувати аварію. Тоді б Україна оголосила про полон пілота, а росіянин та його родина отримали б гроші та нові документи.

Однак весь цей план був розроблений без дотримання установленого порядку, операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд,

– підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

У наслідок втілення плану окупантам стала відома інформація про зосередження на одному із військових аеродромів в Кіровоградській області військової техніки, сил та засобів, які повинні були б бути задіяні у зустрічі російського літака. Серед них, зокрема, був особовий склад Повітряних сил ЗСУ та українські літаки.

Пілот не перейшов на бік України. Натомість отриману інформацію Росія використала для ракетного обстрілу аеродрому "Канатове".

Замість обумовленого повітряного судна у напрямку аеродрому російськими ракетними військами було запущено 9 крилатих ракет,

– підкреслили в Генпрокуратурі.

Як наслідок загинув командир військової частини, 17 військовослужбовців були поранені, 2 винищувачі Повітряних сил ЗСУ – знищені. Ще 3 винищувачі, 9 будівель, злітна смуга та інша техніка зазнали значних пошкоджень.

Наслідки ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області / СБУ