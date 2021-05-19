Спроба залатати бюджетні діри: збільшення податків вдарить по легальному бізнесу

Підприємці та економісти виступили проти рішення Кабміну збільшити податки для цілих секторів економіки. Українці переконані, що це лише стане черговим податковим тягарем для їхнього бізнесу.
Кабінет Міністрів України 12 травня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Бізнесмени переконані: таким рішенням влада намагається залатати діри у бюджеті.
Які зміни найбільше обурили підприємців
- Підвищення акцизу на алкоголь;
- збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю;
- індексація ставок рентної плати за користування радіочастотами.
Того ж дня Федерація роботодавців України (ФРУ) оприлюднила відкрите звернення проти ухваленого законопроєкту.
Більша частина положень законопроєкту є неприйнятною і такою, що у разі його прийняття Верховною Радою, завдасть суттєвої шкоди економіці країни,
– мовиться у заяві.
Деталі від ФРУ
- Кабмін анонсував зміни, які не мають жодного підґрунтя з реальних економічних розрахунків.
- Схвалений законопроєкт не передбачає системних та послідовних змін. Він є лише хаотичним набором різноманітних ініціатив. Їхня левова частка матиме негативні наслідки для бізнесу та загалом економіки України.
- Найбільшої шкоди зазнає легальний бізнес, який сплачує податки на загальній системі оподаткування.
- Законопроєкт не виносили на громадське обговорення, як того вимагає законодавство.
- Запропоновані терміни впровадження змін є черговою спробою порушити принцип стабільності податкового законодавства та внести зміни, не витримавши шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду.
Вимоги ФРУ
- Залучити до роботи над змінами до Податкового кодексу України соціальних партнерів.
- Організувати публічне обговорення законопроєкту.