Спроби Путіна "вирулити", – Краєв про нібито згоду глави Кремля на прямі переговори з Зеленським

Президент окупантів Володимир Путін уже не не проти зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак реальні результати цієї зустрічі уявити дуже важко.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, це частина путінської кампанії.

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"Насправді це спроби Путіна потроху "вирулювати" із цього конфлікту. Частіше чуємо в останні тижні, що цілі "спецоперації" виконали. Якимось чином нацисти з території України зникли. Що знищили на території України 3,5 тисячі військових об'єктів, хоча насправді такої кількості не було", – сказав Краєв.

Не слід сприймати серйозно

Краєв зазначив, Росія розуміє – вона провалилась страхітливо й з гуркотом. Однак з цього потрібно якось виходити. Експерт пояснив, що це "знімання капелюха" перед Зеленським і українською владою.

Росіяни з самого початку намагалися сказати, що це не війна проти України, а нібито війна проти нацистів. Вони й досі намагаються нав'язати такий образ,

– розповів експерт.

Експерт сказав, що не варто сприймати серйозно можливість зустрічі Путіна й Зеленського. До цього слід ставитись дуже обережно.

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