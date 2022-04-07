Спроби Росії підтримати рубль виснажать її військові ресурси, – казначейство США

Зусилля Росії підтримати курс рубля в кінцевому підсумку «вичерпають» її ресурси для боротьби з війною в Україні.

Санкції діють

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. За його словами, санкції проти Росії, які запровадило США разом з європейськими союзниками, мають руйнівну дію на російську економіку.

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І те, що вони зробили через наші санкції, це вони взяли гроші, які вони заробляють від продажу товарів за кордоном, і вони примушують цих експортерів повертати їх у Росію і купувати рублі,

– сказав Адейемо.

За його словами кожного разу, коли вони отримують долари чи євро і повертають їх у Росію, змушуючи свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси, які їм потрібні на війну.

Ухиляння від санкцій

Адейемо не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у Росії, сказавши, що Європа має "зобов'язання відмовитись від російських енергоносії, і саме це вони почали робити", посилаючись на ембарго на російського вугілля.

Зараз казначейство зосереджено на тому, щоб Росія припинила ухилятися від санкцій і не могла фінансувати війну, включаючи її аерокосмічну та військову промисловість.

"Для нас головне – переконатися, що ми робимо це таким чином, щоб завдати шкоди російській економіці більше, ніж нашій економіці", – сказав він.

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