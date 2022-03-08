Спростили порядок перетину кордону для водіїв вантажівок і потягів

Уряд ухвалив рішення щодо водіїв вантажівок та залізничного транспорту, щоб спростити порядок перетину державного кордону. Це має налагодити міжнародну логістику.

Рішення стосується водіїв віком від 18 до 60 років. Мовиться про бронювання кермувальників, які здійснюють певні перевезення.

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Спростять перетин кордону у таких випадках:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Як отримати документи

Щоб отримати такий дозвіл на перетин кордону, перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або до обласних військових адміністрацій. Автоперевізники, що мають ліцензію на міжнародні вантажні автомобільні перевезення можуть звернутись як письмово, так і в електронному вигляді.

Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти всі необхідні документи впродовж двох годин з моменту звернення перевізника. Наголосили, що відповідальність за повернення водія на територію України після перевезення лежить на перевізнику.

З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію + 38 (044) 334 43 04 щодня з 8:00 до 17:00,

– написали у міністерстві.

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