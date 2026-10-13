Підпілля в Росії зірвало плани Кремля: під атакою опинилися шляхи поставок ракет на "Енгельс"

Російське підпілля заявило про зрив планів Кремля щодо частоти масованих ракетних ударів по Україні із застосуванням Х-101. Партизанський рух Сопротивление "Свобода России" здійснив прицільну та комплексну атаку на ключові залізничні вузли, якими транспортувалися модернізовані крилаті ракети на стратегічний аеродром "Енгельс-2".

Про це повідомили на сторінці руху.

Які подробиці операції?

Партизани атакували ключові залізничні вузли, якими перевозили модернізовані крилаті ракети на стратегічний аеродром "Енгельс-2". Його використовують переважно для спорядження бомбардувальників Ту-95 ракетами.

Через збільшення обсягів виробництва Х-101 росіяни почали частіше перевозити їх залізницею, хоча для термінового доправлення озброєння також залучають літаки Іл-76.

Унаслідок атаки на залізничну інфраструктуру в Московській, Тамбовській і Саратовській областях, як стверджують представники руху, було пошкоджено два тепловози, один електровоз і кілька релейних шаф.

Це спричинило затримки військових ешелонів і порушило графіки постачання ракет на аеродром та авіаційних комплектуючих із нього.

У "Спротиві" наголосили, що підпілля продовжує діяти на території Росії, попри ризики та протидію російських спецслужб.

Як проходила операція: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші результати роботи підпілля в Росії. Зокрема, в ГУР розкрили подробиці операції "Барель", яку бійці легіону "Свобода Росії" провели в тилу противника. Під час неї вдалося виявити, як Росія намагається компенсувати втрати після ударів Сил оборони України по об'єктах нафтопереробної та портової інфраструктури.

За підсумками операції вдалося знищити понад 10 тисяч тонн нафти, призначеної для потреб воєнної економіки Росії. Матеріальні збитки перевищили 10 мільйонів доларів. Крім того, було порушено роботу окремих ділянок залізничної логістики, які використовувалися для перевезення стратегічних ресурсів і військових вантажів.