У США 4 тисячі людей подали заявки на спонсорство українців-біженців

Лише за 2 дні понад 4 тисяч американців подали заявки, аби допомогти українським біженцям, які хочуть приїхати в США. Мовиться про програму "Єднаймося для України".

Спонсори мають пройти перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.

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Людина чи група можуть фінансувати будь-яку кількість людей. Однак у Службі громадянства та імміграції США зазначили, що оцінюватимуть можливості для підтримки українців.

Що відомо про програму

25 квітня у США запустили програму "Єднаймося для України". Згідно з нею, українці отримають право на в’їзд в США терміном до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.

Щоб отримати право, треба відповідати кільком критеріям:

потрібно було перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року,

пройти вакцинацію, низку перевірок,

мати спонсора в Штатах.

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