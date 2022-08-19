У США анонсували додаткові 775 мільйонів доларів військової допомоги ЗСУ: що туди увійде

У США невдовзі нададуть новий пакет оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, а також десятки тисяч артилерійських снарядів.

Про це стало відомо 19 серпня від високопоставлених чиновників Міноборони США. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Джеф Селдін, а також інформаційне агентство AP. В обох випадках це були анонімні та перевірені джерела у Пентагоні.

Нову допомогу нададуть за принципом "що їм потрібно, коли їм це потрібно".