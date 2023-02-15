США анонсували передачу Україні майже 10 мільярдів доларів найближчими місяцями

Уряд США продовжує надавати потужну допомогу Україні. Відтак, Штати передадуть Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної підтримки протягом найближчих місяців.

Про це повідомила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд. Попередньо, цю допомогу затвердив американський Конгрес.

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США надаватимуть необхідну підтримку Україні

З моменту вторгнення США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і у взаємодії з Конгресом, впродовж наступних місяців ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів,

– заявила представниця Держдепу.

Вона також зазначила, що США, як і раніше, готові співпрацювати з урядом України та при потребі надавати додаткову бюджетну підтримку.

Куди підуть кошти

Ренд зазначила, що фінансова підтримка спрямована на послаблення гострого бюджетного дефіциту в Україні, який спричинила війна Росії.

Крім того, фінансування підтримуватиме надання основних послуг для українців й забезпечуватиме роботу лікарень, шкіл, пожежних служб та інших бюджетних установ.

Зауважимо, що представниця Держдепу анонсувала потужну допомогу для відновлення енергетичного сектору України, що постраждав внаслідок війни та систематичних ракетних обстрілів.

Ба більше, Ренд пообіцяла, що США нададуть гуманітарну підтримку, зокрема, для розмінування українських територій.

Нагадаємо, що журналісти Sky News повідомляли про можливе надання чергового пакету допомоги від США. Тоді мова йшла не лише про необхідну для України зброю. Зазначають, що цей пакет охопить нові санкції для Росії.

Що ж стосується винищувачів F-16, то на них очікувати у новому пакеті військової допомоги не варто.

Як Захід готує Україну до контрнаступу: коротко