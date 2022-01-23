У США авто збило журналістку під час прямого включення: вона продовжила репортаж

В американському місті Дунбар, що у штаті Західна Вірджинія, під час прямого включення журналістку збив автомобіль. Але дівчина не розгубилася, встала і продовжила працювати.

Інцидент стався з журналісткою каналу WSAZ-TV Торі Йоргі. Дівчина якраз працювала останній тиждень.

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Відео стало вірусним, і активно поширилося у соціальних мережах. На кадрах видно, як журналістка під час прямого включення веде розмову з ведучим, але раптом її збиває автомобіль. Дівчина стояла спиною до дороги і не помітила авто, тож не змогла зорієнтуватися.

Швидкість автомобіля була невеликою, але він таки збив дівчину з ніг. Однак навіть після такої "пригоди" вона не розгубилася і швидко піднялася.

Момент збиття журналістки: дивіться відео

За кадром можна почути, що хтось пропонує їй допомогу, проте Торі відмовляється і каже, що з нею все в порядку. Потім вона додала, що у мить падіння все життя промайнуло перед її очима. Також дівчина віджартувалася, сказавши, що це її останній тиждень роботи. Зрештою, вона таки завершила репортаж.

Через цей випадок вона запам'ятає останній робочий тиждень на все життя. Згодом Торі звернулася до лікарні, щоб пройти обстеження. Медики сказали, що з дівчиною все добре.