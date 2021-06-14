У США автомобіль в'їхав у натовп: 29 людей постраждали

14 червня 2021 , 09:06
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Джерело:

KVIA

У США у штаті Техас автомобіль під час перегонів в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 29 людей.

До місцевого медзакладу Del Sol госпіталізували 8 постраждалих. З них 3 – перебувають у важкому стані. 

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За даними місцевої поліції, також постраждали 4 автомобілі.

Попереднє розслідування показало, що один з автомобілів з невідомих причин покинув грязьову колію і пробив огорожу. Три інших автомобілі також постраждали у результаті первинної аварії,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало