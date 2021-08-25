У США на борту літака спалахнув телефон пасажира
Джерело:Associated Press
Мобільний телефон пасажира авіакомпанії Alaska Airlines загорівся після того, як літак приземлився. Двох людей забрали до лікарні.
Інцидент трапився 24 серпня в аеропорту Сіетл-Такома. Екіпаж розгорнув евакуаційні трапи, щоб врятувати пасажирів.
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Двоє людей постраждали
Представник авіалінії Аляски Рей Лейн розповів, що телефон пасажира перегрівся і почав іскритися. Це сталося вже після того, як літак приземлився у кінцевий пункт рейсу.
Екіпаж застосував вогнегасники, а телефон заховав у спеціальний мішок. Це необхідно було, щоб гаджет перестав диміти. Члени екіпажу розгорнули евакуаційні трапи літака через задимлення всередині салону.
На борту на момент вибуху було 129 пасажирів і 6 членів екіпажу. Усіх їх автобусом доставили до терміналу. Двох людей відправили у лікарню. Інформації про їхній стан здоров'я та травми немає.
Чому смартфон може вибухнути
Джерело: 24 канал
- Причин самозаймання, вибухів та інших неполадок може бути чимало. Часом це вина виробника, як у сумнозвісному випадку із Samsung Galaxy Note 7.
- Втім, частіше провина у вибуху смартфона лежить на користувачах.
- Одна з найпоширеніших – фізичне пошкодження батареї чи корпусу телефона. Деформація корпусу може призвести до пошкодження зовнішньої оболонки батареї.
- Інша важлива причина – дешеві та неоригінальні зарядні аксесуари.
- До того ж телефон може самозайнятися через перегрів на сонці.