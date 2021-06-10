У США та Британії засудили визнання Фонду боротьби з корупцією Навального екстремістським

Московський суд 9 червня визнав Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального екстремістською організацією. Представники Сполучених Штатів та Великої Британії засудили таке рішення.

Екстремістськими також визнали і регіональні штаби опозиціонера. У Держдепі США зазначили, таким чином працівники, волонтери і тисячі прибічників політика ризикують зазнати кримінального переслідування, що може призвести до майбутніх арештів.

До теми Фонд боротьби з корупцією Навального визнали екстремістською організацією: політик відреагував

США і Британія засудили визнання ФБК екстремітською організацією

Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що такими діями Кремль фактично ввів кримінальну відповідальність за політичний рух, який ще залишався незалежним. І підкреслив, російська влада зловживає поняттям "екстремізм".

"Ми закликаємо Росію припинити зловживання словом "екстремізм", спрямованим проти ненасильницьких організацій, припинити репресії проти Навального і його прибічників, а також дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав і свободи людини", – мовиться у заяві Держдепу США.

У Великій Британії також негативно відреагували на чергове рішення російського суду проти Навального. За словами міністра закордонних справа Домініка Рааба, постанова про визнання ФБК екстремістською організацією є "збоченою".

Це ще одна атака в стилі Кафки (Франц Кафка – письменник – 24 канал) на тих, хто бореться з корупцією та за відкрите суспільство. І є навмисною спробою ефективно поставити поза законом справжню політичну опозицію в Росії,

– заявив очільник МЗС Британії.

Що цьому передувало