У США та Британії засудили визнання Фонду боротьби з корупцією Навального екстремістським

Московський суд 9 червня визнав Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального екстремістською організацією. Представники Сполучених Штатів та Великої Британії засудили таке рішення.
Екстремістськими також визнали і регіональні штаби опозиціонера. У Держдепі США зазначили, таким чином працівники, волонтери і тисячі прибічників політика ризикують зазнати кримінального переслідування, що може призвести до майбутніх арештів.
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США і Британія засудили визнання ФБК екстремітською організацією
Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що такими діями Кремль фактично ввів кримінальну відповідальність за політичний рух, який ще залишався незалежним. І підкреслив, російська влада зловживає поняттям "екстремізм".
"Ми закликаємо Росію припинити зловживання словом "екстремізм", спрямованим проти ненасильницьких організацій, припинити репресії проти Навального і його прибічників, а також дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав і свободи людини", – мовиться у заяві Держдепу США.
У Великій Британії також негативно відреагували на чергове рішення російського суду проти Навального. За словами міністра закордонних справа Домініка Рааба, постанова про визнання ФБК екстремістською організацією є "збоченою".
Це ще одна атака в стилі Кафки (Франц Кафка – письменник – 24 канал) на тих, хто бореться з корупцією та за відкрите суспільство. І є навмисною спробою ефективно поставити поза законом справжню політичну опозицію в Росії,
– заявив очільник МЗС Британії.
Що цьому передувало
- 9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями.
- Їм заборонено поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах та організовувати акції.
- Олексій Навальний відреагував на це рішення. У своєму інстаграмі він написав: "Коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти".
- Опозиціонер зауважив, що навіть не хоче обговорювати посміховисько, яке у Росії називають судом.