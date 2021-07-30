Байден буде роздавати по 100 доларів кожному вакцинованому американцю

Джозеф Байден назвав нинішню ситуацію з коронавірусом епідемією невакцинованих і пропонує більш жорстку боротьбу з новими штамами. Зокрема, президент США запропонував виплачувати по 100 доларів усім американцям, які нещодавно зробили щеплення.

На думку президента, грошова винагорода буде додатковим стимулом для людей, аби якнайшвидше підняти рівень вакцинування проти коронавірусу на території США.

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Джозеф Байден вважає, що такий крок спрацює, адже раніше опитування показали, що третина невакцинованих готові зробити це за грошову винагороду.

Обмеження для чиновників

Крім того, Джозеф Байден пропонує ввести додаткові обмеження для чиновників, які не хочуть вакцинуватися.

Якщо американські держслужбовці не підтвердять свою вакцинацію, вони будуть змушені постійно носити на роботі маску, щотижня тестуватися, дотримуватися соціальної дистанції та дотримуватися ще декілька нових правил.

Міністерство оборони США має додати вакцинацію від COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для військових.

Наразі в США є близько 4 мільйонів федеральних співробітників.

Ситуація з коронавірусом у США