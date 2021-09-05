У США через ураган Іда сім'я потонула у власній квартирі

У місті Елізабет, що в американському штаті Нью-Джерсі, ураган Іда забрав життя всієї сім'ї. Їхню квартиру повністю затопило водою.

Трагедія сталася 1 вересня. Того дня їхнє помешкання затопило водою більш ніж на 3,6 метра.

Важливо Ураган Іда накрив США, зокрема постраждав Нью-Йорк: все, що відомо

Внаслідок урагану померли:

72-річна мати,

71-річний батько,

їх 38-річний син.

Крім того, потонула також 33-річна сусідка сім'ї, а за 30 кілометрів північніше, в місті Пассейк, рятувальники шукають двох друзів дитинства. Молодих людей 18-ти та 21-го року, за словами очевидців, змило у зливову каналізацію.

Кількість жертв постійно зростає

Загалом стихія вже призвела до загибелі приблизно 50 осіб. Багато людей вмирали в затоплених будинках, підвалах і машинах.

Ураган Іда вирує у США

Стихія прийшла на південь США 29 серпня 2021 року. Швидкість вітру складала аж 250 кілометрів на годину. Як наслідок – у південних штатах почалися повені та потопи.

Як наслідок – у південних штатах почалися повені та потопи. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії. Коли ураган досяг Нью-Йорка, в місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу. Влада приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори тощо.

Ураган Іда вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану Катріна, від якого у 2005 році загинули понад 1 800 осіб.