Виготовляв вибухівку і стріляв по "Байдену": ФБР розслідує безпрецедентний випадок в історії

У штаті Вірджинія у будинку 36-річного Бреда Спаффорда агенти ФБР знайшли найбільший в історії запас саморобної вибухівки. У нього з оселі вилучили понад 150 трубчастих бомб та інших вибухових пристроїв.

Відомо, що переважну частину вибухівки чоловік зберігав в окремому гаражі разом із обладанням для її виготовлення. Декілька бомб бкли ззнайдені у рюкзаку в спальні, де Спаффорд мешкав із дружиною та двома дітьми, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Дивіться також У Нью-Йорку сталася масова стрілянина: щонайменше 10 людей отримали поранення

Виготовляв вибухівку і "стріляв" по Байдену

Також у Спаффорда правоохоронці виявили вибухові пристрої з маркуванням "смертельні", бронежилет, начинений вибухівкою та незареєстровану короткоствольну гвинтівку. Зазначається, що чоловік використовував світлини Джо Байдена для тренувань зі стрільби. Він вважав, що політичні вбивства "слід повернути".

Наразі Спаффорд перебуває під вартою. Йому висунули звинувачення у порушенні Національного закону про вогнепальну зброю. Згодом до цього додадуть обвинувачення, пов'язані з вибуховими пристроями.

Справу проти Спаффорда розпочали у 2023 році після того, як інформатор розповів, що той накопичує зброю і боєприпаси. Також джерело повідомило правоохоронців, що у 2021 році під час виготовлення саморобної вибухівки зловмисник травмувався і залишився без трьох пальців на правій руці.

Нагадаємо, що у Житомирській області двоє осіб підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК та СП, діючи за наказом російських спецслужб.