До кінця тижня США можуть схвалити важливе рішення щодо України

Згідно з більшістю опитувань після дебатів, Камала Гарріс збільшила свою невелику перевагу над Дональдом Трампом на кілька відсотків як на національному рівні, так і в ключових штатах, що не визначились. Протягом решти місяців кампанії два кандидати в президенти США боротимуться, щоб схилити виборців, які не визначилися.

Усе може змінитися наступного тижня

Що відрізняє цей виборчий цикл, так це поява нової групи цих невизначених – проукраїнських республіканців. Вони проголосували за Ніккі Гейлі на праймеріз і підтримують вимоги конгресмена-республіканця Майка Маккола до Адміністрації про негайне зняття всіх обмежень на удари вглиб території держави-агресорки з використанням американської зброї.

Читайте також Два моменти: коли Україні дозволять далекобійні удари по Росії

Гарріс розуміє, що ключ до її перемоги полягає в тому, щоб залучити цю групу виборців на свій бік. Вона витратила величезну суму грошей на рекламу в штатах, які сумніваються. Гарріс рекламувала свою підтримку України та нападала на Трампів (і батька, і сина) за їхні відверто зрадницькі зауваження щодо війни, а також на кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса та його опального потомства з клану Кеннеді.

Але ця потужна, цілеспрямована стратегія кампанії підривається простою впертістю дідуся Байдена, який продовжує зволікати зі скасуванням заборони на удари вглиб Росії з використанням американської зброї.

На щастя, це все може змінитися наступного тижня. До Вашингтона прибуде президент України Володимир Зеленський зі своїм планом перемоги. Ці зустрічі на високому рівні можуть виявитися вирішальними не лише для результатів виборів у США, але – і це набагато важливіше – для глобального конфлікту, який точиться у всьому світі.

Експерти розділилися щодо суто військових аспектів вторгнення України в Курську область Росії, але ніхто не може заперечувати, що воно мало величезний політичний і психологічний вплив. Зараз і Вашингтон, і Москва повністю змінили своє уявлення про війну. Значна частина політичного істеблішменту США зараз вірить, що Україна справді може виграти цю війну.

У Путіна з'явився небезпечний противник

У серпні двопартійна делегація Конгресу зустрілася з Зеленським у Києві та обговорила загальні параметри цього плану перемоги (усунення червоних ліній щодо використання американської зброї та постачання значної кількості найсучасніших винищувачів з західними пілотами-добровольцями). Напередодні візиту Зеленського Маккол і його колеги активно лобіювали план у Вашингтоні.

Актуально Що чекає на Курську операцію і яке зараз головне завдання Сил оборони

У Москві можновладці продовжують невпинне полювання на тих, хто виступає проти війни, караючи їх за пости в соцмережах або навіть випадкові "лайки".

Однак після вторгнення України під Курськ президент Росії Владімір Путін отримав потенційно набагато небезпечнішого противника, а саме свою попередню базу підтримки – спільноту Z-патріотів. Зараз ця група засуджує президента не за початок незаконної війни, а за те, що, на їхню думку, почав її програвати.

Кореспонденти Z-військові постійно публікують дописи у своїх телеграм-каналах та відеоблогах. Але зараз, поряд зі звичною критикою "укрофашистів" і проклятого Заходу, ми бачимо гнівні викриття про розгул злодійства в армії, некомпетентність воєначальників і жорстоке поводження з підлеглими. Приглушені підозри, що "цар не справжній" починають ставати голоснішими.

Вся епопея з Євгєнієм Пригожиним, який залишається популярним серед спільноти Z-патріотів, нагадує нам, як швидко з'являються настрої на кшталт "Шойгу – дурний осел! Герасимов – дурень! Де наша амуніція?" можуть закінчитися військовим повстанням і походом на Москву.

У відчайдушній спробі перешкодити Білому дому усунути ці червоні лінії, щоб полегшити ситуацію Україні, Путін знову вдається до улюбленої зброї терористів у всьому світі – шантажу. Зараз ми майже щодня чуємо з Кремля, що якщо Україні дозволять уражати Росію вглиб, то Росія вважатиме себе у стані війни з усім НАТО.

Важливо У США багато говорили про Україну, але нам це не на користь

Жертвою путінського шантажу стане Путін

Зеленський чітко заявив про себе на спільній пресконференції в Києві з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 20 вересня. Він спочатку звернувся безпосередньо до тих, хто наближений до Байдена і закликає його піддатися шантажу Путіна. Зеленський мав на увазі, звичайно, директора ЦРУ Вільяма Бернса, який у листопаді 2021 року в Москві уклав таємну усну домовленість з Путіним. По суті, Бернс продовжує виконувати цю зрадницьку угоду досі.

Зеленський також зазначив, що окрім зустрічей у Вашингтоні з Байденом, Гарріс і Трампом, він зустрінеться і з Конгресом. Зеленський отримав ще одного потужного союзника у прагненні тиснути на Байдена – Європу. Переважна більшість новообраного Європарламенту закликала скасувати всі обмеження на удари вглиб території Росії з використанням західної зброї.

У нас є всі підстави вважати, що до кінця тижня ці обмеження будуть зняті. У результаті Путін стане жертвою номер один власного шантажу. Отже, він оголошує, що воює з НАТО? Чудово, Владімір Владімірович! Хік Родус, хік сальта!

Але я відчуваю, що цього не станеться, адже Альянс значно переважає зброєю. Особливо враховуючи, що президент Франції Еммануель Макрон уже ввічливо зазначив, що Франція також має ядерну зброю.

Спільноту Z-патріотів, напевно, найбільше розчарує її одноразовий "вождь".