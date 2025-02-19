США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції, – Зеленський про переговори в Ер-Ріяді

У вівторок, 18 лютого, американська та російська делегації зустрілися для переговорів в Ер-Ріяді. Президент України зазначає, що це допомогло Путіну вийти з ізоляції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Після переговорів в Ер-Ріяді з'явилися сигнали, що Росія – жертва

Володимир Зеленський зазначає, що США мають право обговорювати з Росією свої двосторонні відносини у Саудівській Аравії. Проте цими діями США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції, куди диктатор справедливо потрапив через повномасштабне вторгнення.

Ніхто не роздратований, ми до всього готові. Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати... Ми розуміємо, що правда вона трішки інша,

– зазначив гарант.

За словами Зеленського, Україна вдячна Сполученим Штатам, проте він хоче, аби у команди Трампа було більше правди. Президент зазначає, що подібні переговори точно не впливають позитивно на Україну.

"А впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Путін і росіяни дуже радіють, тому що обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали, що вони жертва – це щось нове", – наголошує президент.

До слова, Зеленський порадив українцям набратися терпіння. Він наголосив, що не підпише нічого просто так, під гучні оплески. "Ми повинні зберегти Україну та суверенітет", – акцентує він.