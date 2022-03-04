США доставили в Україну військової допомоги на 240 мільйонів доларів, – CNN

Сполучені Штати вже доставили в Україну більшу частину пакету військової допомоги на суму 350 мільйонів доларів. Цей пакет допомоги схвалили у Білому домі тиждень тому.

Про це журналістам нібито повідомив представник Пентагону. Допомога на суму близько 240 мільйонів доларів вже доставлена в Україну.

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Частина з пакету, що залишилась, повинна прибути в Україну протягом декількох днів або тижнів, "але не довше", як заявив чиновник.

Зауважимо, що на відправленому обладнанні українці вже раніше пройшли навчання. Зокрема у грудні та січні. За словами представника Пентагону, українці можуть "вміло використовувати" переважну більшість ввезеної військової техніки.

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США також координують доставку допомоги в області безпеки з інших країн. Загалом, за словами представника Пентагону, Україні надали допомогу вже 14 країн.

Він також заявив, що європейське командування США використовує свою мережу зв'язку з союзниками і партнерами для координації "в режимі реального часу" відправки матеріалів в Україну.

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