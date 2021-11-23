США думають про надання додаткової зброї Україні на тлі потенційного вторгнення Росії, – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена міркує, а чи не відправити військових радників в Україну. А також і нове військове обладнання та зброю.

А все тому, що Росія нарощує сили поблизу українських кордонів. Про це розповіли американські журналісти з посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією.

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США можуть надати Україні більше зброї

Журналісти зі США довідалися від кількох джерел, що в адміністрації Джо Байдена зараз обговорюють новий пакет допомоги Україні, куди входить і летальна зброя. Це відбувається на тлі того, що розвідка почала публічно попереджати про зростання ймовірності російського вторгнення в Україну, причому вже в січні 2022 року.

За даними джерел, пакет допомоги може включати:

Скерування до України військових радників.

Надання Києву нових протитанкових бронебійних ракет Javelin та мінометів.

І начебто навіть розглядають можливість виділити системи протиповітряної оборони Stinger та вертольоти Мі-17 (що цікаво, це російські гелікоптери, які США купили для передачі в Афганістан).

Утім, у Білому домі є й противники схвалення такого пакету допомоги Україні. Вони вважають, що Росія може розцінити такий вчинок як крок до серйозної ескалації.

А як же санкції

Видання зазначило, що США ведуть перемовини з європейськими союзниками щодо нового пакету санкцій, який запровадять, якщо Росія наважиться вдертися в Україну, повідомили джерела.

Та у будь-якому випадку Джо Байден і Конгрес дуже серйозно ставляться до можливості того, що Росія піде на вторгнення в Україну вдруге за менше ніж десятиліття.

Цього разу, на відміну від 2014, США хочуть бути готовими до будь-якого сценарію.

Що на офіційному рівні кажуть про ймовірне вторгнення Росії у самій Росії, а також в Україні та США

У Росії цинічно й безпідставно звинуватили Київ у "вседозволеності та безкарності". А інформацію про концентрацію військ для нападу на Україну назвали "абсолютно хибною".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого повномасштабного наступу Росії. Хоча ще й потрібно додатково розвивати сили на воді та у повітрі.

Спікер Державного департаменту Нед Прайс сказав, що США не можуть говорити про наміри Москви щодо вторгнення в Україну, а проте там добре "знайомі з тими схемами, за якими діє Росія".