Про евакуацію 34 дітей без супроводу дорослих повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
До слова Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб
Доля 34 дітей
Усіх евакуйованих дітей передали відділу по розселенню біженців відповідного міністерства, оскільки вони залишилися без батьків.
За словами представника уряду, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці".
Зараз у США працюють над обробкою даних про малюків і над тим, аби розмістити їх в притулках з ліцензованими медичними працівниками, які зможуть надавати послуги відповідно до мовних і культурних особливостей дітей.
Детальніше про евакуацію з Афганістану
- Вона розпочалась після того, як бойовики "Талібану" почали захоплювати афганську столицю Кабул. Це стало наслідком виведення військ США й НАТО з Афганістану.
- Україна за цей час встигла евакуювати понад 600 людей. Більшість з них – українські громадяни та їхні родичі. Та були також і громадяни країн-партнерів, а також афганські активісти та журналісти.
- Під час евакуаційних заходів загинули десятки людей. Дехто з них у тисняві на афганському летовищі, інші – у відчаї чіплялися за літаки й розбивалися, коли ті злітали.
- Найбільш кривавим днем стало 26 серпня. Тоді в аеропорту Кабула себе підірвав терорист-смертник. Внаслідок вибуху загинули понад 200 людей. Серед них – афганці, американські військові та громадяни країн Європи.
- Згодом американський Пентагон оголосив про ліквідацію організатора кривавого теракту.