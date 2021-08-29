Про евакуацію 34 дітей без супроводу дорослих повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

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Доля 34 дітей

Усіх евакуйованих дітей передали відділу по розселенню біженців відповідного міністерства, оскільки вони залишилися без батьків.

За словами представника уряду, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці".

Зараз у США працюють над обробкою даних про малюків і над тим, аби розмістити їх в притулках з ліцензованими медичними працівниками, які зможуть надавати послуги відповідно до мовних і культурних особливостей дітей.

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