Об эвакуации 34 детей без сопровождения взрослых сообщил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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Судьба 34 детей

Всех эвакуированных детей передали отделу по расселению беженцев соответствующего министерства, поскольку они остались без родителей.

По словам представителя правительства, некоторые из них путешествовали со взрослыми и были унифицированы "на месте".

Сейчас в США работают над обработкой данных о детях и о том, чтобы разместить их в приютах с лицензированными медицинскими работниками, которые смогут предоставлять услуги в соответствии с языковых и культурных особенностей детей.

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