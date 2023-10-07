ХАМАС атакував Ізраїль: у США відреагували й ухвалили доленосне рішення

Ізраїль вранці 7 жовтня ХАМАС атакував понад 2200 ракетами. У США вже відреагували на загострення ситуації. Пентагон наголосив, що готовий забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту.

Ллойд Остін наголосив, що уважно стежить за ситуацією в Ізраїлі. Штати підтримують непохитне право країни на самозахист.

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Напад ХАМАС на мирних жителів очільник Пентагону назвав "огидним". Він висловив співчуття рідним загиблих внаслідок атаки.

Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму,

– мовиться у повідомленні Остіна.

Окрім того, терористичну атаку ХАМАС по Ізраїлю вже засудили у НАТО.

Як відреагував президент Зеленський

Станом на 15:50 вже відомо про те, що Беньямін Нетаньяху – прем'єр-міністр країни – та Джо Байден проведуть спільний виступ.

Володимир Зеленський вже відреагував на терористичну атаку. Нагадаємо, ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет. Український лідер наголосив, що Україна підтримує право Ізраїлю на захист. Зеленський наголосив: ніде у світі не можна давати шанс терору, бо це – злочин проти світу. Президент висловив співчуття рідним жертв.