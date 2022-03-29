США готують нові санкції проти Росії, які торкнуться оборонних підприємств

Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії. Америка планує завдати удару по ланцюжку постачань в оборонній сфері.

На додаток до санкцій щодо підприємств у тих секторах, які сприяють зловмисній діяльності Росії, США хоче порушити найважливіші ланцюжки постачань. Про це 29 березня заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо.

Раніше Домовилися про посилення оборони України й санкцій проти Росії, – Зеленський

Нові санкції, які пропонує США

Загалом Вашингтон планує заходи проти додаткових секторів, які мають вирішальне значення для здатності Росією керувати своєю військовою машиною. Це підірве можливості Росії створювати та підтримувати інструменти війни, які залежать від цих ресурсів.

До цих дій США планує долучити своїх партнерів, яких більш ніж 30.

Ці дії ми почнемо координувати з більш ніж 30 партнерами та союзниками, які приєдналися до нашої коаліції у відповідь на вторгнення Росії в Україну,

– заявив заступник міністра фінансів США.

Крім того, Адеємо наголосив, що союзники та партнери віддані цій справі. Вони планують "вживати додаткових важливих заходів щодо стримування російської економіки доти, доки триває російське вторгнення".

Варто знати – Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями: дивіться відео