США готують рекордний пакет допомоги на 3 мільярди доларів до Дня Незалежності України, – ЗМІ

Нашу державу до Дня Незалежності може чекати гарний подарунок від друзів. Стало відомо, що США готують черговий пакет допомоги.

Він може бути на суму рекордних 3 мільярди доларів. Цей пакет допомоги далеко не перший.

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Війна затягується – допомога буде довгостроковою

ЗМІ, посилаючись на офіційних осіб США повідомили, що оскільки війна росії проти України затягується, то безпекова допомога стає довгостроковою. Є плани оголосити про додатковий пакет приблизно на 3 мільярдів доларів допомоги для навчання та оснащення українців.

Про чергове фінансування мають оголосити 24 серпня – у День Незалежності й день, коли виповнюється рівно пів року з моменту нападу росії на нашу країну. За даними ЗМІ, кошти витратять на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке й може не вийти на фронт протягом року чи двох.

Різниця між новим пакетом і попередніми

Не виключено, що сума допомоги ще може змінитись, але не сильно. На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування має на меті допомогти Україні забезпечити її середню та довгострокову оборонну позицію.

Попередні поставки були для більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах. Вони стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складі та може відправити якнайшвидше.

Крім довготермінової допомоги для майбутніх потреб оборони, новий пакет має й іншу мету. США хочуть запевнити українську владу в тому, що хочуть продовжувати свою підтримку, незважаючи ні на що.

Яку допомогу ми вже отримали

Американські ЗМІ наводять дані, що наразі США надали Україні близько 10,6 мільярдів доларів військової допомоги з початку правління адміністрації Джо Байдена. Вони включають 19 пакетів зброї безпосередньо зі складів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Лідери оборони США також розглядають плани, які розширять навчання українських військ за межами їхньої країни. Також – військових на східному та південному флангах Європи, які відчувають найбільшу загрозу з боку агресії росії.

Хто ще допомагає Україні

Найбільш потужної є підтримка від США. Але інші держави також дають нам все, що можуть для того, щоб ми давали гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, Північна Македонія передала українській армії танки Т-72. Крім цього, оголосила про надання чотирьох штурмовиків Су-25.

Також Україні активно допомагає Польща. Зокрема, самохідні гармати AHS Krab вже нищать росіян на полі бою. Вже є факти успішної ліквідації ворожих складів з боєприпасами та пальним, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

Багато інших держав, зокрема, Словаччина, Франція, Німеччина, Нідерланди, країни Балтії та інші допомагають Україні чим можуть.

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