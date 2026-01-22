Балістика на США летітиме через Гренландію: у Давосі Келлог спрогнозував майбутнє острова

У Давосі Дональд Трамп заперечив силове захоплення Гренландії, проте вимагає від Данії негайно розпочати переговори про продаж острова. Американський президент назвав Данію занадто слабкою для оборони Гренландії та заявив, що острів є "їхньою територією".

Кореспондентка 24 Каналу з Давосу Андріана Кучер зазначила, що риторика Трампа нагадує путінські наративи про Україну.

Дивіться також: Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, – Кіт Келлог

Наскільки серйозні наміри США щодо Гренландії?

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог у Давосі категоричним тоном закликав припинити панікувати через Гренландію. Він запевнив, що не буде ані силового захоплення, ані військового вторгнення на острів.

Зверніть увагу! Трамп посилив риторику щодо Гренландії, наполягаючи на її приєднанні до США з міркувань національної та глобальної безпеки.

"Припиніть хапатися за голову. США намагалися купити Гренландію ще за часів покупки Аляски, президент Трумен також це робив у 1950 роках. Зараз знову це роблять, бо міжконтинентальні ракети з Росії чи Китаю пролітатимуть над Гренландією. Ідея – зробити острів частиною "золотого купола". Не треба надто перейматись, усе буде добре", – заявив Келлог.

Дональд Трамп під час свого виступу заявив, що не збирається силою захоплювати Гренландію, але вимагає негайного початку переговорів про її придбання.

Він розкритикував Данію як надто слабку для захисту острова і наголосив, що Гренландія потрібна США для національної безпеки, адже фактично є частиною Північної Америки. Трамп сказав, що США помилково повернули Гренландію Данії після Другої світової війни.

Зрив переговорів із Мерцем: випадковість чи політичний сигнал?

Попри заспокійливі заяви Келлога, ситуація продовжує нагнітатися, а риторика американського президента викликає занепокоєння через подібність до псевдоісторичних виправдань Путіна щодо агресії проти України.

Генсек НАТО Марко Рютте активно веде переговори з Трампом та європейськими лідерами, намагаючись деескалувати ситуацію навколо острова.

Запланована зустріч Трампа з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем не відбулася формально через запізнення американського президента.

Трамп розпочав виступ майже вчасно, а не на 3 години пізніше, як анонсував міністр фінансів Скотт Бессент. Тому зрозуміло, що запізнення – формальне виправдання зриву зустрічі з Мерцом. Медіа писали, що німецький канцлер намагався б стримати апетити Трампа щодо Гренландії та знайти шляхи деескалації. Те, що зустріч не відбулася, доволі показово,

– зазначила Андріана Кучер.

Що ще відомо про загострення ситуації між США та Гренландією?