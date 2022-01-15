У США на хімічному заводі спалахнула потужна пожежа: постраждав рятувальник

В американському штаті Нью-Джерсі ввечері 14 січня спалахнула пожежа на хімічному заводі в Пассейку. Під час гасіння займання постраждав рятувальник.

Надзвичайна пригода сталася на заводі у місті Пассейку. Будівля спалахнула о 20:30 за місцевим часом (03:30 – за Києвом).

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Пожежа на хімзаводі у США

Займання виникло у 3-поверховій будівлі. Вона загорілася після того, як вогонь охопив два сусідні приміщення.

На місці інциденту працюють приблизно 200 надзвичайників із 11 компаній.

Глава пожежної охорони Пассейка Патрік Трентакост-старший розповів, що вогонь ще не досяг основної частини заводу з виробництва хлору, однак "не перебуває під контролем".



На хімзаводі у США спалахнула пожежа / Твітер Brandy News

Водночас міський голова Гектор Карлос Лора додав, що постраждала частина будівлі, де зберігають гранули хлору.

Однак рятувальники запевнили, що причин для занепокоєння щодо контакту з хлором наразі немає. Якщо вогонь дійде до основної частини заводу, то буде потреба в масовій евакуації.

Трентакост зазначив, що надзвичайники "постійно стежать" за місцем займання та не дозволяють вогню досягти основної площі заводу.

Поки невідомо, що спричинило пожежу. Але на даху та верхніх поверхах будівлі помітний "сильний дим" та полум'я.



З вогнем борються 200 рятувальників / Фото New York Post

Є постраждалий у займанні

Під час гасіння пожежі один із надзвичайників зазнав травм. Чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню. Про його стан деталей не називають.

Мер Пассейка закликав місцевих жителів тримати вікна зачиненими та уникати походів і поїздок у район, де трапилося займання. Він схарактеризував пожежу як "надзвичайно серйозну".

Міський голова Пассейка з місця пожежі: дивіться відео

У Пассейку горить хімічний завод: дивіться карту