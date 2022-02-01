США хочуть домовитися з Катаром про постачання газу Європі на випадок санкцій проти Росії, – ЗМІ

Президент США Джо Байден 31 січня зустрівся з еміром Катару Хамадом бін Халіфом Аль Тані. За даними ЗМІ, глава Білого дому планує домовитися про постачання газу до Європи на випадок введення жорстких санкцій проти Кремля.

За даними ЗМІ, президент США хоче домовитися про газопостачання з Катару до Європи. Причиною цього є можливість введення санкцій проти Кремля на випадок повномасштабного вторгнення до України.

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Росія може спричинити енергетичну кризу в Європі

Введення санкцій проти Росії у випадку можливого вторгнення до України можуть спричинити енергетичну кризу в Європі. Саме тому, за даними ЗМІ, Байден планує домовлятися з Катаром про газопостачання до Європи.

Під час зустрічі з еміром Катару Байден назвав його країну хорошим другом та надійним партнером та згадав евакуацію американських військових з Афганістану влітку 2021 року. Тоді Катар допомагав США.

Однак експерти, з якими спілкувалися журналісти, переконані, що Катар не зможе повністю відвернути загрозу енергетичної кризи в Європі, оскільки в країні немає великого надлишку газу – його експортують в країни Азії.

Чиновник адміністрації Байдена у розмові з журналістами розповів, що президент США та емір Катару говорили про загрозу енергетичної кризи в Європі, однак, за його словами, США у цьому питанні планують спиратися на "багато джерел". Ймовірно, Катар є лише одним із них.

Санкції проти Росії у випадку вторгнення до України: коротко

На фоні загрози вторгнення Росії до України, Європейський Союз та США працюють над санкціями, які можуть ввести одразу ж, якщо Кремль наважиться на агресію.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала санкції, які підготували у Вашингтоні, такими, "яких ще не бачив світ". Водночас держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що нові обмеження вводитимуть виключно, якщо Росія почне агресію. Зараз санкції допомагають стримувати "апетити" Кремля.

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Катар є одним із світових лідерів за видобутком природного газу в світі після США та Росії.